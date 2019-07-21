محدّث انتهت – الجونة (2) - (2) الزمالك
الأحد، 21 يوليه 2019 - 19:32
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الجونة والمصري، ضمن مؤجلات الجولة الـ33 من الدوري المصري.
لمتابعة المباراة مباشرة ودقيقة بدقيقة من هنا
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** ق96 جوووووووووووووول محمود عبد العزيز والتعادل لـ الزمالك
** 6 دقائق كوقت بدلا من ضائع
** ق87 جوووووووووووووول هدف ثان لـ الجونة عن طريق محمود الشبراوي بعد خطأ قاتل من عمر صلاح
** ق80 خروج زيزو ومشاركة أحداد
** عرضية من الشبراوي حولها أحمد ياسر ريان في الشباك معلنا عن تعادل الجونة
** ق78 جوووووووووووووول أحمد ياسر ريان وهدف التعادل لجونة
** التغيير الثاني لـ الجونة.. أحمد ياسر ريان بدلا من جدو
** ق72 التغيير الثاني لـ الزمالك.. محمود عبد العزيز "زيزو" بدلا من محمد إبراهيم
** خروج محمد نادي ومشاركة محمود الشبراوي.. التغيير الأول لـ الجونة
** ق68 خروج عمر السعيد ومشاركة أحمد مدبولي.. التغيير الأول لـ الزمالك
** تسديدة صاروووخية من طارق حامد تهز شباك الغرباوي وتكتب تقدم الزمالك بهدف ولا أروع
** ق63 جوووووووووووووول طارق حامد والهدف الأول لـ الزمالك
** ق58 ساسي كاد يسجل لـ الزمالك ولكن دفاع الجونة يبعدها
** ق54 الغرباوي يتألق أمام محمد إبراهيم ويحمي الجونة من هدف أول لـ الزمالك
** انطلاق الشوط الثاني
** نهاية الشوط الأول
** محمد إبراهيم يهدر هدفا محققا لا يُصدق أمام المرمى الخال تماما من حارسه
** دقيقتان كوقت بدلا من ضائع
** الجونة كاد يستغل خطأ من عمر صلاح ويهز شباك الزمالك
** ق40 الغرباوي يتألق أمام تسديدة قوية من زيزو ويبعدها إلى ركلة ركنية لم تشكل خطورة في النهاية أمام الجونة
** ق38 بطاقة صفراء جديد ولكن من نصيب إسلام رشدي لـ الجونة
** ق37 بطاقة صفراء أولى لـ الزمالك من نصيب فرجاني ساسي
** ق28 القائم يتعاطف مع عمر صلاح ويحرم أحمد حمدي من هدف أول للجونة
** ق20 الجونة (0) - (0) الزمالك
** تسديدة بعيدة من أكرم توفيق أعلى قائم الزمالك.
** ق13 ركلة حرة غير مباشرة لـ الجونة داخل منطقة جزاء الزمالك بعد خطأ محمود علاء وعمر صلاح
** بداية سريعة جدا وفرص متتالية بين الفريقين
** الجونة (0) - (0) الزمالك
** انطلاق المباراة