محدّث انتهت – الجونة (2) - (2) الزمالك

الأحد، 21 يوليه 2019 - 19:32

كتب : FilGoal

أحمد ياسر ريان يحتفل بهدفه في شباك بيراميدز

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الجونة والمصري، ضمن مؤجلات الجولة الـ33 من الدوري المصري.

لمتابعة المباراة مباشرة ودقيقة بدقيقة من هنا

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** ق96 جوووووووووووووول محمود عبد العزيز والتعادل لـ الزمالك

** 6 دقائق كوقت بدلا من ضائع

** ق87 جوووووووووووووول هدف ثان لـ الجونة عن طريق محمود الشبراوي بعد خطأ قاتل من عمر صلاح

** ق80 خروج زيزو ومشاركة أحداد

** عرضية من الشبراوي حولها أحمد ياسر ريان في الشباك معلنا عن تعادل الجونة

** ق78 جوووووووووووووول أحمد ياسر ريان وهدف التعادل لجونة

** التغيير الثاني لـ الجونة.. أحمد ياسر ريان بدلا من جدو

** ق72 التغيير الثاني لـ الزمالك.. محمود عبد العزيز "زيزو" بدلا من محمد إبراهيم

** خروج محمد نادي ومشاركة محمود الشبراوي.. التغيير الأول لـ الجونة

** ق68 خروج عمر السعيد ومشاركة أحمد مدبولي.. التغيير الأول لـ الزمالك

** تسديدة صاروووخية من طارق حامد تهز شباك الغرباوي وتكتب تقدم الزمالك بهدف ولا أروع

** ق63 جوووووووووووووول طارق حامد والهدف الأول لـ الزمالك

** ق58 ساسي كاد يسجل لـ الزمالك ولكن دفاع الجونة يبعدها

** ق54 الغرباوي يتألق أمام محمد إبراهيم ويحمي الجونة من هدف أول لـ الزمالك

** انطلاق الشوط الثاني

** نهاية الشوط الأول

** محمد إبراهيم يهدر هدفا محققا لا يُصدق أمام المرمى الخال تماما من حارسه

** دقيقتان كوقت بدلا من ضائع

** الجونة كاد يستغل خطأ من عمر صلاح ويهز شباك الزمالك

** ق40 الغرباوي يتألق أمام تسديدة قوية من زيزو ويبعدها إلى ركلة ركنية لم تشكل خطورة في النهاية أمام الجونة

** ق38 بطاقة صفراء جديد ولكن من نصيب إسلام رشدي لـ الجونة

** ق37 بطاقة صفراء أولى لـ الزمالك من نصيب فرجاني ساسي

** ق28 القائم يتعاطف مع عمر صلاح ويحرم أحمد حمدي من هدف أول للجونة

** ق20 الجونة (0) - (0) الزمالك

** تسديدة بعيدة من أكرم توفيق أعلى قائم الزمالك.

** ق13 ركلة حرة غير مباشرة لـ الجونة داخل منطقة جزاء الزمالك بعد خطأ محمود علاء وعمر صلاح

** بداية سريعة جدا وفرص متتالية بين الفريقين

** الجونة (0) - (0) الزمالك

** انطلاق المباراة

في الدوري الزمالك الجونة

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