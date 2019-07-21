يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الجونة والمصري، ضمن مؤجلات الجولة الـ33 من الدوري المصري.

لمتابعة المباراة مباشرة ودقيقة بدقيقة من هنا

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** ق96 جوووووووووووووول محمود عبد العزيز والتعادل لـ الزمالك

** 6 دقائق كوقت بدلا من ضائع

** ق87 جوووووووووووووول هدف ثان لـ الجونة عن طريق محمود الشبراوي بعد خطأ قاتل من عمر صلاح

** ق80 خروج زيزو ومشاركة أحداد

** عرضية من الشبراوي حولها أحمد ياسر ريان في الشباك معلنا عن تعادل الجونة

** ق78 جوووووووووووووول أحمد ياسر ريان وهدف التعادل لجونة

** التغيير الثاني لـ الجونة.. أحمد ياسر ريان بدلا من جدو

** ق72 التغيير الثاني لـ الزمالك.. محمود عبد العزيز "زيزو" بدلا من محمد إبراهيم

** خروج محمد نادي ومشاركة محمود الشبراوي.. التغيير الأول لـ الجونة

** ق68 خروج عمر السعيد ومشاركة أحمد مدبولي.. التغيير الأول لـ الزمالك

** تسديدة صاروووخية من طارق حامد تهز شباك الغرباوي وتكتب تقدم الزمالك بهدف ولا أروع

** ق63 جوووووووووووووول طارق حامد والهدف الأول لـ الزمالك

** ق58 ساسي كاد يسجل لـ الزمالك ولكن دفاع الجونة يبعدها

** ق54 الغرباوي يتألق أمام محمد إبراهيم ويحمي الجونة من هدف أول لـ الزمالك

** انطلاق الشوط الثاني

** نهاية الشوط الأول

** محمد إبراهيم يهدر هدفا محققا لا يُصدق أمام المرمى الخال تماما من حارسه

** دقيقتان كوقت بدلا من ضائع

** الجونة كاد يستغل خطأ من عمر صلاح ويهز شباك الزمالك

** ق40 الغرباوي يتألق أمام تسديدة قوية من زيزو ويبعدها إلى ركلة ركنية لم تشكل خطورة في النهاية أمام الجونة

** ق38 بطاقة صفراء جديد ولكن من نصيب إسلام رشدي لـ الجونة

** ق37 بطاقة صفراء أولى لـ الزمالك من نصيب فرجاني ساسي

** ق28 القائم يتعاطف مع عمر صلاح ويحرم أحمد حمدي من هدف أول للجونة

** ق20 الجونة (0) - (0) الزمالك

** تسديدة بعيدة من أكرم توفيق أعلى قائم الزمالك.

** ق13 ركلة حرة غير مباشرة لـ الجونة داخل منطقة جزاء الزمالك بعد خطأ محمود علاء وعمر صلاح

** بداية سريعة جدا وفرص متتالية بين الفريقين

** الجونة (0) - (0) الزمالك

** انطلاق المباراة