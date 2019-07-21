يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الجونة والمصري، ضمن مؤجلات الجولة الـ33 من الدوري المصري.

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** انطلاق الشوط الثاني

** نهاية الشوط الأول

** محمد إبراهيم يهدر هدفا محققا لا يُصدق أمام المرمى الخال تماما من حارسه

** دقيقتان كوقت بدلا من ضائع

** الجونة كاد يستغل خطأ من عمر صلاح ويهز شباك الزمالك

** ق40 الغرباوي يتألق أمام تسديدة قوية من زيزو ويبعدها إلى ركلة ركنية لم تشكل خطورة في النهاية أمام الجونة

** ق38 بطاقة صفراء جديد ولكن من نصيب إسلام رشدي لـ الجونة

** ق37 بطاقة صفراء أولى لـ الزمالك من نصيب فرجاني ساسي

** ق28 القائم يتعاطف مع عمر صلاح ويحرم أحمد حمدي من هدف أول للجونة

** ق20 الجونة (0) - (0) الزمالك

** تسديدة بعيدة من أكرم توفيق أعلى قائم الزمالك.

** ق13 ركلة حرة غير مباشرة لـ الجونة داخل منطقة جزاء الزمالك بعد خطأ محمود علاء وعمر صلاح

** بداية سريعة جدا وفرص متتالية بين الفريقين

** الجونة (0) - (0) الزمالك

** انطلاق المباراة