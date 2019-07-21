لجنة الحكام: التعديلات الجديدة غير سارية في المباريات المتبقية بالدوري

كشفت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أن المباريات المتبقية من مسابقة الدوري لا تشتمل القوانين التحكيمية الجديدة.

ويتبقى 4 مباريات مؤجلة من مسابقة الدوري لحسم اللقب بين الأهلي والزمالك، وتنطلق مساء اليوم الأحد بمواجهة الزمالك للجونة.

وأوضحت لجنة الحكام بالاتحاد المصري في بيان رسمي أن المباريات المتبقية التي تستأنف بداية من اليوم لن يطبق خلالها التعديلات الجديدة.

وأشار البيان إلى أن ذلك لوجوب إنهاء المسابقة بنفس القواعد التي بدأت بها.

وكانت تعديلات جديدة قد أقرها الاتحاد الدولي على القوانين التحكيمية بداية من 1 يونيو الماضي، مثل حالات لمس اليد للمهاجم في منطقة جزاء المنافس وارتطام الكرة بحكم المباراة والوقت الإضافي وغيرها من الحالات.

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