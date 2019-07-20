الأهلي يعزي التوأمين حسن في وفاة شقيقهما

أرسل مجلس إدارة النادي الاهلي تعازيه إلى توأمي الكرة المصرية حسام وإبراهيم حسن في وفاة شقيقهما الأكبر.

وقال بيان أصدره النادي عبر موقعه الرسمي "الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي والسادة أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، يتقدمون بخالص التعازي لكل من، الكابتن حسام حسن والكابتن إبراهيم حسن في وفاة المغفور له بإذن الله شقيقهما".

وأضاف البيان "تغمّد الله الفقيد بواسع رحمته وألهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

التوأم حسن بدأ مسيرته مع الأهلي في عام 84 واستمرا مع الفريق لسنوات عديدة قبل الانتقال إلى الزمالك عام 2000.

وحقق التوأم مع الأهلي 11 لقب للدوري و4 كأس مصر ومثلهم في كأس إفريقيا لأبطال الكؤوس بالإضافة إلى دوري أبطال إفريقيا.

حسام وإبراهيم حسن لعبا لنادي الزمالك لأربعة مواسم منذ عام 2000 وحتى 2004، وقد حصدا في تلك الفترة لقب الدوري ثلاث مرات، وكأس مصر مرة واحدة، بجانب كأس السوبر المصري مرتين، ودوري أبطال إفريقيا مرة، وكأس السوبر الإفريقي مرة والبطولة العربية مرة، والسوبر المصري السعودي مرة.

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