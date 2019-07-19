فرصة ليونايتد؟ جوارديولا: لا أعلم إن كان من الممكن أن نضم مدافعا جديدا

ألمح بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي إلى وجود احتمالية ألا يضم فريقه مدافعا جديدا خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة ما يعني انسحابه من السباق على ضم هاري ماجواير من ليستر سيتي.

وحسبما ذكرت العديد من التقارير الصحفية في وقت سابق فإن سيتي لن يضم ماجواير نظرا لمغالاة ليستر سيتي في مطالبه المادية ليترك غريمه التقليدي مانشستر يونايتد في السباق وحيدا.

وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي: "أنا سعيد جدا بالتشكيل لدي ولا أعلم إن كنت سأضم لاعبين جدد أم لا أم أن هناك بعض من لاعبي فريقي سيرحلون".

واستدرك "لكن أنا سعيد بالتشكيل الذي أمتلكه حاليا".

وأتم "هناك فرصة لضم مدافع لكن لا أعلم إن كنا نستطيع القيام بذلك فأنا لدي بالفعل ثلاثة مدافعين رائعين وفيرناندينيو يستطيع اللعب في ذلك المركز كذلك".

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