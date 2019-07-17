وصول بن شرقي إلى القاهرة.. ومقابلة مع رئيس الزمالك

الأربعاء، 17 يوليه 2019 - 21:20

كتب : FilGoal

أشرف بنشرقي - الزمالك

وصل المغربي أشرف بن شرقي المنضم حديثا لصفوف الزمالك، إلى القاهرة تمهيدا للانتظام مع الفريق.

أشرف بنشرقي

النادي : الزمالك

الزمالك

وكان الزمالك أعلن رسميا مساء أمس الثلاثاء ضم الجناح المغربي لمدة ثلاثة مواسم.

ويجتمع رئيس الزمالك مع أشرف بن شرقي خلال الساعات المقبلة ليرحب باللاعب المغربي وانضمامه للفريق.

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بنشرقي صاحب الـ24 عاما بدأ مسيرته في صفوف المغرب الفاسي وانتقل منه إلى الوداد الذي توج معه بلقب دوري أبطال إفريقيا.

وانتقل بنشرقي إلى الهلال السعودي الموسم الماضي وفي منتصف الموسم أعير إلى لانس الفرنسي قبل أن يعود للفريق السعودي ومنه إلى الزمالك.

كما خاض بنشرقي مباراة واحدة مع منتخب المغرب كانت في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018.

وتعد تلك أولى صفقات الزمالك الصيفية التي أبرمها الفريق بشكل رسمي، كما كان رئيسه قد أعلن في وقت سابق عن ضم 4 لاعبين عقب مواجهة القمة ضد الأهلي والتي قد تحسم لقب الدوري لموسم 2018-2019. (طالع التفاصيل)

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