خاص في الجول يكشف – الرجاء المغربي يتواصل مع أحداد وينافس الوداد

الأربعاء، 17 يوليه 2019 - 20:56

كتب : أحمد شوقي

أحداد - الزمالك - الإنتاج الحربي

قدم الرجاء البيضاوي المغربي عرضا إلى حميد أحداد من أجل ضمه إلى صفوفه خلال سوق الانتقالات الصيفية الجاري.

حميد أحداد

النادي : الزمالك

الزمالك

وحسبما علم FilGoal.com فإن الرجاء تواصل مع أحداد لاستطلاع رأيه في الانضمام إلى صفوفه وسألوه عن موقفه من مفاوضات الغريم التقليدي الوداد.

وأكد أحداد أنه ليس لديه مانع في الانتقال للرجاء وأن مصيره بالكامل في يد إدارة الزمالك.

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وكان أحداد انضم إلى صفوف الزمالك قبل انطلاق الموسم الماضي قادما من صفوف الدفاع الحسني الجديدي.

وشارك أحداد صاحب الـ24 عاما مع الزمالك في 21 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم هدفا وحيدا.

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الزمالك أحداد

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