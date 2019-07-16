مران الزمالك - عودة عبد الله جمعة وغياب بوطيب

حصل خالد بوطيب مهاجم الزمالك على راحة من التدريبات الجماعية لفريقه اليوم الثلاثاء.

عبدالله جمعة النادي : الزمالك الزمالك

ويعاني خالد بوطيب من إصابة في الركبة منذ عودته من المشاركة مع منتخب المغرب في بطولة أمم إفريقيا مصر 2019.

ويخضع بوطيب لبرنامج تأهيلي من أجل التعافي والعودة للتدريبات والمباريات.

كما عاد عبد الله جمعة للمشاركة في مران الزمالك بعد حصوله على راحة من التدريبات أمس الإثنين بإذن من الجهاز الفني.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول الدوري برصيد 68 نقطة من 31 مباراة.

ويتبقى للزمالك 3 مباريات في الدوري ضد الجونة والإسماعيلي والأهلي على الترتيب.

ويتصدر الأهلي جدول لدوري برصيد 72 نقطة من 32 مباراة.

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