يد - شباب مصر يفتتحون مشوارهم في المونديال بفوز كاسح على استراليا

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 - 16:18

كتب : FilGoal

يد مصر شباب‎

افتتح منتخب مصر للشباب مشواره في كأس العالم لكرة اليد مشواره بفوز كاسح على نظيره الاسترالي يوم الثلاثاء.

وانتصر الفراعنة الصغار على منتخب الكانجرو بنتيجة 44-17.

ويتواجد المنتخبان ضمن المجموعة الثانية التي تضم إلى جوارهما فرنسا والسويد ونيجيريا وكوريا الجنوبية.

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وتقام منافسات البطولة في إسبانيا حتى يوم 28 يوليو الجاري.

ويلعب منتخب الشباب المصري مباراته الثانية في المجموعة ضد نيجيريا يوم الأربعاء.

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