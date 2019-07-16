يد - شباب مصر يفتتحون مشوارهم في المونديال بفوز كاسح على استراليا

افتتح منتخب مصر للشباب مشواره في كأس العالم لكرة اليد مشواره بفوز كاسح على نظيره الاسترالي يوم الثلاثاء.

وانتصر الفراعنة الصغار على منتخب الكانجرو بنتيجة 44-17.

ويتواجد المنتخبان ضمن المجموعة الثانية التي تضم إلى جوارهما فرنسا والسويد ونيجيريا وكوريا الجنوبية.

وتقام منافسات البطولة في إسبانيا حتى يوم 28 يوليو الجاري.

ويلعب منتخب الشباب المصري مباراته الثانية في المجموعة ضد نيجيريا يوم الأربعاء.

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