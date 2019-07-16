لامبارد: استطيع النجاح مع تشيلسي بدون صفقات

يؤمن الإنجليزي فرانك لامبارد المدير الفني الجديد لتشيلسي بقدرته على النجاح حتى بدون إتمام صفقات لتدعيم صفوف الفريق اللندني.

ويعاني تشيلسي من إيقاف لمدة فترتي انتقالات بسبب خرق قوانين لضم اللاعبين الأقل من 18 عاما.

لامبارد الذي حل خلفا للإيطالي ماوريسيو ساري يبدأ موسمه مع البلوز في ظل رحيل البلجيكي إدين هازارد لصفوف ريال مدريد الإسباني.

وعلى الرغم من ذلك يثق لامبارد في لاعبي فريقه قائلا قبل خوض اللقاء أمام كاواساكي فرونتالي الياباني: "لقد شاهدت العديد من المباريات تحت قيادة ساري".

وتابع "وفقا لما انتهى به الموسم، الفوز بالدوري الأوروبي وتأمين مقعد دوري الأبطال فأنه موسم ناجح، لكن بالنسبة لي لن أنظر للخلف".

وأردف لاعب البلوز السابق: "أعرف النادي جيدا وكذلك اللاعبين، لدي طريقة عمل التي أريد أن يعمل بها اللاعبين وأنا سعيد بالأداء والالتزام وجودة اللاعبين خلال أسبوع التدريبات الأول، هدفي هو العمل بجد في الفترة التحضيرية".

واستكمل حديثه "أُفضل فريقي أن يلعب بسرعة وطاقة كبيرة مع وبدون الكرة، لذلك أريد استعادة الكرة في أسرع وقت ممكن، وعندما نمتلك الكرة أريد تمريرات سريعة وصناعة الفرص وكذلك الفوز بالمباريات وأن نشعر بالاستمتاع وقت اللعب، هذا عملي".

وعن الاعتماد على لاعبي أكاديمية تشيلسي الشاب واصل "الجميع يعرف أنني أضع عيني على اللاعبين الشباب في الأكاديمية، لدينا مجموعة منهم تحارب في الفريق الأول ولديهم الفرصة لصناعة الفارق".

وكان تشيلسي قد أكد أن المدافع الشاب إيثان إمبادو سيرحل عن صفوف الفريق على سبيل الإعارة الموسم الجاري.

لامبارد خاض موسم وحيد كمدرب مع دربي كاونتي وفشل في قيادة الفريق للدوري الإنجليزي بالخسارة في نهائي الملحق بالسقوط أمام أستون فيلا.

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