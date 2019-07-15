كرة سلة - الزمالك يطلب بحفظ حقه في رعاية صفقة الأهلي الجديدة

الإثنين، 15 يوليه 2019 - 22:07

كتب : محرر في الجول

أحمد إسماعيل - فريق سلة الأهلي

طلب نادي الزمالك حفظ حقه في رعايته لأحمد إسماعيل المنتقل حديثا إلى الفريق الأول لكرة السلة في النادي الأهلي.

وأرسل الزمالك شكوى لاتحاد كرة السلة برئاسة مجدي أبو فريخة يطلب فيها حفظ حقه في رعاية إسماعيل.

وقرر مجلس إدارة اتحاد كرة السلة إرسال الشكوى للجنة شؤون اللاعبين برئاسة حسين البشبيشي لبحث الموقف القانوني للاعب.

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وكان أحمد إسماعيل محترفا في دوري الجامعات الأمريكية مع فريق جامعة "إنديانا".

الأهلي أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع ببطولة الدوري لكرة السلة، والذي توج به نادي الزمالك في النهائي على حساب الجزيرة.

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