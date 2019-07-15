فينالدوم: لاعبو ليفربول متعطشون لتحقيق المزيد من البطولات الموسم المقبل

يسعى جيني فينالدوم لاعب وسط ليفربول لحصد المزيد من البطولات مع فريقه بعدما اختبر شعوره كبطل كل يوم منذ الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مطلع الشهر الماضي.

كان اللاعب الهولندي قد عاد إلى ميلوود السبت للانتظام في فترة الإعداد للموسم الجديد – بعد أسبوع من عودة أول دفعة من زملائه نظرًا لمشاركته مع منتخب بلاده في دوري الأمم الأوروبية الشهر الماضي.

وقال النجم الهولندي في تصريحات لموقع ناديه: "لقد بت أعرف شعور أن تكون بطلًا، ولذلك أود الفوز بالمزيد من الألقاب. أنا وزملائي متعطشين لتحقيق المزيد من الإنجازات. إنه شعور رائع وأتمنى أن نعتاد عليه في الفترة القادمة. الجميع متعطشون لتحقيق الأفضل في الموسم القادم".

وعلى الرغم من سعادته بحصوله على فترة من الراحة بعد موسم شاق، أكد فينالدوم أنه كان يتشوق للعودة لناديه من جديد.

وأضاف: "لقد حصلت على فترة أطول من الراحة هذا العام، لذا لقد كانت عطلة جيدة. كنت أتطلع للعودة إلى النادي خاصة بعد الفوز بدوري أبطال أوروبا، والآن لدي طموح كبير لحصد المزيد من الألقاب".

يُذكر أن اللاعب صاحب القميص رقم 5 لم يتواجد في قائمة الفريق التي واجهت برادفورد سيتي أمس، ولكنه سيكون جاهزًا للسفر مع الفريق في جولته في الولايات المتحدة هذا الأسبوع.

بعد 3 مواسم مع ليفربول، بات فينالدوم يعرف جيدًا حجم الشعبية التي يتمتع بها النادي حول العالم، أوضح أنه يتوقع استقبالًا كبيرًا من جماهير النادي في الولايات المتحدة.

وتابع "ليفربول نادٍ كبير للغاية، وأينما نذهب نجد مشجعين له. أثناء عطلتي، تلقيت العديد من التهاني على الفوز بدوري أبطال أوروبا. بالطبع نحن نادٍ أوروبي، ولكننا نتمتع بشعبية جارفة في آسيا وأمريكا أيضًا".

على جانب آخر، تلقى يورجن كلوب دفعة قوية مؤخرًا بعودة ريان بروستر وأليكس أوكسليد-تشامبرلين إلى التدريبات بصورة منتظمة بعد غياب طويل بسبب الإصابة، وهو ما دفع المدرب الألماني لوصفهما بـ "الصفقات الجديدة".

بدوره، دعم فينالدوم مدربه في رأيه وأعرب عن ترحيبه باللاعبين من جديد، حيث يرى أنهما يضيفان جودة عالية لقوام الفريق. وقال: "نحن نعلم أنهما يتمتعان بإمكانيات ممتازة، ولكنهما عانا من إصابتين طويلتين في الموسم الماضي. لقد قال المدرب أنه يعتبرهما لاعبين جديدين، ونحن كلاعبين نعتبرهما كذلك أيضًا. إنهما يشكلان إضافة قوية لقوام الفريق، لذا ستكون تشكيلتنا أقوى بوجودهما الموسم القادم".

ويسعى الريدز تحت قيادة كلوب لمواصلة المشوار القوي الذي تحقق الموسم الماضي بالتتويج بدوري أبطال أوروبا والمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي حتى الجولة الأخيرة مع مانشستر سيتي.

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