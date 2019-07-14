محدّث انتهت مصر 2019 - السنغال (1) تونس (0) نهاية المباراة بفوز أسود التيرانجا

الأحد، 14 يوليه 2019 - 17:42

كتب : FilGoal

السنغال وتونس

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة السنغال وتونس، في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية.

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نهاية المباراة وتأهل السنغال إلى نهائي أمم إفريقيا.

حكم الفيديو يلغي ركلة الجزاء.

ق. 113 ركلة جزااااء جديدة لتونس.

أنيس البدري يشارك بدلا من فرجاني ساسي مع بداية الوقت الإضافي الثاني.

بداية الوقت الإضافي الثاني

نهاية الوقت الإضافي الأول

ق. 100 هدف أووول للسنغال. مخالفة ينفذها ساديو ماني ويفشل معز حسن في إخراجها لتصطدم بديلان برون وتسكن الشباك.

بداية الوقت الإضافي الأول

نهاية الوقت الأصلي بالتعادل والاحتكام لركلات الترجيح.

ق. 79 أووووه سافييه يهدر أيضا وتصدي رائع من المعز حسن.

ق. 77 ركلة جزاااء للسنغال.

ق. 74 فرجاني ساسي يهدر ركلة جزاء.

ق. 73 ركلة جزاااء لتونس

ق. 63 تغيير أول للسنغال بدخول مباي ديان بدلا من يادوي نداي.

ق.48 ساسي يصوب من داخل منطقة الجزاء والحارس يتصدى لها ويحولها غلى ركنية.

ق. 46 انفراد لتونس وطه ياسين الخنيسي يهدر أسهل الفرص فوق المرمى!

تبديل مع بداية الشوط الثاني بدخول نعيم سليتي بدلا من يوسف المساكني.

نهاية الشوط الأول

ق. 37 ساديو ماني يراوغ حارس المرمى ويهدر أسهل فرص السنغال أمام المرمى الخالي.

ق. 25 والكرة ترتد بانفراد لتونس وتصويبة من طه ياسين الخنيسي لكن ضعيفة في يد الحارس.

ق. 25 تصويبة راااائعة من يوسف سبالي ترتطم بالعارضة!

ق. 21 خطورة تونسية أولى. ركنية قابلها المساكني برأسية فوق المرمى.

ق. 5 منتخب السنغال يضغط مبكرا وركنية ثانية بعد عرضية من سبالي ارتطمت بالدفاع.

بداية المباراة

مصر 2019 تونس السنغال

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