حارس مرمى برشلونة ينتقل إلى تنريفي

أعلن نادي برشلونة عن انتقال أدريان أورتولا حارس المرمى إلى فريق تنريفي الإسباني بشكل رسمي.

وسيلعب أورتولا مع تنريفي حتى موسم 2020-2021.

وخاض أورتولا الموسم الماضي معارا مع ديبورتيفو لاكورنيا وشارك معهم في مباراة واحدة فقط.

ولم يشارك أورتولا في أي مباراة مع الفريق الأول لبرشلونة.

لكن أورتولا شارك مع الفريق الثاني لبرشلونة في 96 مباراة.

وانتقل أورتولا إلى برشلونة عام 2013 في صفقة انتقال حر من فريق فياريال الثاني، وخرج معارا لديبورتيفو لاكورنيا وديبورتيفو ألافيس.

ويلعب تنريفي في الدرجة الثانية في الدوري الإسباني.

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