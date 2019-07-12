خالد جلال: لا أهتم بالانتقادات.. وأناقش التدعيمات مع الإدارة بعد نهاية الدوري

شدد خالد جلال مدرب الزمالك على تركيزه على مبارياته الثلاث المتبقية في الدوري المصري الممتاز والتي يخوضها بداية من 21 يوليو، مشيرا إلى تجاهله لانتقادات موجهة إليه من قبل جماهير.

وقال لاعب الزمالك السابق في تصريحات صحفية يوم الجمعة:"أشكر الإدارة على توفيرها معسكر قبرص الذي خضنا فيه مباريات قوية أفادتنا كثيرا. التركيز حاليا منصب على مبارياتنا الثلاث في الدوري أمام الجونة والإسماعيلي والأهلي، بعدها أجتمع برئيس النادي والمشرف العام على الكرة لوضع تصور لمراكز تحتاج إلى دعم بالفريق".

وواصل المدرب المتوج بكأس مصر 2017-2018 مع القلعة البيضاء "لا أشغل بالي بانتقادات وهجوم أتعرض له في مواقع تواصل اجتماعي، أثق في جمهور الزمالك الواعي الذي يساند فريقه بقوة".

وخاض الزمالك يوم الجمعة آخر مباراة ودية خلال معسكره المقام في قبرص، في 4 مواجهات أمام فرق محلية فاز على دوكسا وأمونيا وتعادل أمام أنورثوسيس فاماجوستا وخسر أمام إيل ليماسول.

وفوز الزمالك بمبارياته الثلاث المتبقية في الدوري يتوجه باللقب، يبدأها أمام الجونة في 21 يوليو ثم يتحدى الإسماعيلي في 24 يوليو ويخوض القمة أمام الأهلي حامل اللقب في 28 يوليو.

ويدرب جلال فريق الزمالك منذ بداية يونيو الماضي حين خلف السويسري كريستيان جروس الذي توج مع الفارس الأبيض بلقب الكونفدرالية الإفريقية 2018-2019.

وقاد جلال فريق الزمالك في مباراة رسمية وحيدة منذ توليه المهمة تعادل فيها الفريق مع حرس الحدود بهدف لمثله.

ويمكنك اختيار تشكيل الزمالك في المباريات المتبقية له في الدوري من هنا

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