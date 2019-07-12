سيد عبد الحفيظ: معسكر إسبانيا حقق كل أهدافنا

يرى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن معسكر الفريق في إسبانيا يعد ناجحا على جميع الأصعدة.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات لمركز الأهلي الإعلامي: "الفريق استفاد بشكل كبير من الأجواء التي يعيشها الجميع في مدينة إليكانتي، سواء على الصعيد البدني بوصول اللاعبين لمعدلات اللياقة المطلوبة، أو الفني بخوض تجارب ودية متدرجة المستوى".

وأضاف "مباراة نيو بورت كاونتي التي خاصها الاهلي أمس الخميس في ثاني لقاءاته الودية كانت تجربة مميزة للغاية، بعد أن منح الجهاز الفني فرصة المشاركة لعدد كبير من اللاعبين، إلى جانب منح عدد آخر راحة لتوزيع الأحمال البدنية بالشكل الذي يرغب الجهاز الفني في الوصول إليه".

عبد الحفيظ أتم "الانضباط والالتزام هما شعار المعسكر، وهذا يخدم الهدف المطلوب في المرحلة الحالية قبل استئناف المباراتين المتبقيتين في بطولة الدوري لحسم الدرع".

كان الأهلي قد تعادل مع نيو بورت كاونتي مساء أمس الخميس بهدف لكل فريق في ثاني وديات الفريق في معسكر إسبانيا.

























ويستعد الأهلي لاستئناف الموسم وخوض مباراتين في الدوري، مع استكمال بطولة كأس مصر عقب نهاية كأس الأمم الإفريقية.

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