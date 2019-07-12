عاشور: لا أفكر في الاعتزال.. والدوري الحالي تاريخي بالنسبة لي لأنني أريد اللقب الـ 12

قال حسام عاشور لاعب وسط وقائد الأهلي إنه لا ينشغل بموعد إنهاء مسيرته الكروية.

وصرح عاشور خلال استضافته بقناة الأهلي من معسكر الفريق بإسبانيا "لا أقف عند طموح معين بل طموحي يتجدد باستمرار طوال تواجدي مع الأهلي".

وأضاف "لقد أحرزت 34 بطولة، ينقصني 5 بطولات لأكون أكثر لاعب في العالم تحقيقا للبطولات، إنه طموحي بفضل تواجدي في الأهلي الأفضل في إفريقيا".

وأشار "لذا لا أفكر في الاعتزال، قادر على اللعب وأتدرب بكل جدية، سأبلغ 33 عاما، ولكن البعض يتخيل أن سني 36 عاما لأنني ألعب في الفريق الأول منذ فترة طويلة، فما زال العمر أمامي".

واستطرد "تعلمت في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي السعي دائما لتكون رقم واحد، لم نتعود على رقم 2، عند تصعيدي للفريق الأول قال لي مانويل جوزيه أنني سأكون من أهم لاعبي الوسط".

واستدرك "لكن إذا لم أركز في هدفي وقت تواجدي وسط كوكبة تضم أبو تريكة وبركات والنحاس والشاطر وحسن مصطفى ومحمد شوقي، لما وصلت لما حققته".

وشدد حسام عاشور "الأهم الالتزام بالتعليمات وسماع الكلام، بالتأكيد لن يطلب منك أي مدرب أمر خطأ، بل يريد المدير الفني أن يكون اللاعب أفضل ورقم 1 في مكانه، لذا ركزت على صناعة تاريخ لي مع الفريق".

وعن لقب الدوري، قال عاشور " الكل على قلب رجل واحد للفوز بالدوري هذا الموسم".

وفسر "فهو من أهم الدوريات على مر العصور والتاريخ بالنسبة لي أيضا، فهو لقب مهم، وأسعى للفوز به لأرفع رصيدي إلى 12 بطولة".

وأتم "الفارق بين الجيل الحالي والماضي، أنني كنت أصغر لاعب بالفريق الأول ببلوغي 17 عاما ورأيت أسماء تشعرني بالخضة، وحاليا أصبحت من قائدي الفريق مع شريف إكرامي ومحمد نجيب ووليد سليمان وأحمد فتحي، ونحاول دائما نقل خبراتنا للاعبين الناشئين أو الوافدين الجدد من خارج النادي، والتشديد على ضرورة اهتمامهم بكل التفاصيل ليكون الأهلي رقم 1 سواء مع الناشئين أو الوافدين الجدد من خارج النادي".

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