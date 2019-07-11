محدّث استراحة مصر 2019 - مدغشقر (0) تونس (0) نهاية الشوط الأول

الخميس، 11 يوليه 2019 - 20:42

كتب : FilGoal

تونس

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مدغشقر وتونس في آخر مباريات ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية.

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نهاية الشوط الأول

ق. 41 صاروخ من غيلان الشعلالي ينقذها أدريان إلى ركنية.

ق. 32 مخالفة ينفذها ويتصدى لها الحارس بمساعدة العارضة إلى ركنية.

ق. 12 مهارة فائقة من ساسي وتصويبة فوق المرمى بقليل.

بداية المباراة

مصر 2019 تونس مدغشقر

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