محدّث استراحة مصر 2019 - مدغشقر (0) تونس (0) نهاية الشوط الأول
الخميس، 11 يوليه 2019 - 20:42
كتب : FilGoal
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نهاية الشوط الأول
ق. 41 صاروخ من غيلان الشعلالي ينقذها أدريان إلى ركنية.
ق. 32 مخالفة ينفذها ويتصدى لها الحارس بمساعدة العارضة إلى ركنية.
ق. 12 مهارة فائقة من ساسي وتصويبة فوق المرمى بقليل.
بداية المباراة
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