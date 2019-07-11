انتهت – الجزائر (4) - (3) كوت ديفوار.. الخٌضر إلى نصف النهائي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي الجزائر وكوت ديفوار التي تقام في ملعب السويس الجديد في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2019.

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**سيريديه يهدرررررر.. الجزااائر إلى نصف النهائي.

**إسماعيل بلايلي يهدر!

**ماكس جراديل يسجل الرابعة لكوت ديفوار.

**أدم وناس يسجل الرابعة للجزائر.

**ويلفريد بوني يهدر لكوت ديفوار.

**أندي دالور يسجل الثالثة للجزائر.

**ماكسيول كورنييه يسجل الثانية لكوت ديفوار.

**إسلام سليماني يسجل الثانية للجزائر.

**فرانك كيسي يسجل الأولى لكوت ديفوار.

**رامي بن سبعيني يسجل الأولى للجزائر

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نهاية الشوط الإضافي الثاني واستمرار التعادل واللجوء إلى ركلات الترجيح.

نهاية الشوط الإضافي الأول وانطلاق الثاني.

انطلاق الشوط الإضافي الأول.

نهاية المباراة الجزائر (1) - (1) كوت ديفوار.

ق90: 5 دقائق وقت محتسب بدل من ضائع.

ق69: مامادو باكايوكو يشتت تسديدة بونجاح من على خط المرمى.

ق55: جوووووووووول كودجيا يدرك التعادل لكوت ديفوار بتسديدة زاحفة.

ق48: تسديدة من كودجيا ترتطم بقدم عيسى مندي وترتطم بالعارضة وتذهب لخارج الملعب.

ق47: ماذا أهدرت يا بونجاح؟ المهاجم الجزائري سدد الركلة بقوة في منتصف الملعب لترتطم في العارضة وتذهب إلى خارج الملعب.

ق46: ركلة جزاء لمنتخب الجزائر بداعي عرقلة حارس المرمى لبونجاح ولكن حتى الآن الحكم يلجأ لمساعدة الفيديو.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم الجزائر بهدف دون رد.

ق35: انحصار اللعب في وسط الملعب في الدقائق الأخيرة.

ق28: تبديل أول اضطراري للجزائر بخروج يوسف عطال للإصابة ومشاركة مهدي زيفان.

ق20: جووووووووووووول هدف أول للجزائر عن طريق سفيان فيغولي بعد ضغط رائع من بونجاح لاستخلاص الكرة قبل أن يمررها إلى رامي بن سبعيني الذي أرسل تمريرة أرضية لفيغولي الذي سدد مباشرة في الشباك.

ق18: فرصة خطيرة رائعة أخرى ضائعة من كوت ديفوار بعد تسديدة من ويلفريد كانون لكن تصويبته أخطأت مرمى الجزائر.

ق14: ماذا أضعت يا رياض؟ مرور رائع للغاية من محرز بعدما راوغ دفاع كوت ديفوار ولكن تسديدته ذهبت إلى خارج الملعب.

ق13: محاولات من لاعبي الجزائر للاستفاقة الهجومية.

ق8: ماذا يحدث لدفاع الجزائر؟ زاها يهرب من الناحية اليمنى ويرسل عرضية زاحفة لكن لا تجد متابع.

ق6: أول فرصة خطيرة في المباراة ولكن رايس مبولحي في الموعد ويتصدى قبل أن تصطدم الكرة بالقائم الأيسر في النهاية.

انطلاق المباراة.