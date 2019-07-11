محرز وبونجاح يقودان الجزائر.. وكوت ديفوار تهاجم بـ زاها

أعلن منتخبا الجزائر وكوت ديفوار التشكيل الأساسي للمواجهة المرتقبة في ربع نهائي بطولة أمم إفريقيا.

ويستضيف استاد السويس المباراة المنتظرة بين الجزائر وكوت ديفوار ليتأهل الفائز لمواجهة نيجيريا في نصف النهائي يوم الأحد المقبل.

ويقود رياض محرز وبغداد بونجاح هجوم الجزائر، بينما يشارك ويلفريد زاها أساسيا مع كوت ديفوار للمباراة الثانية على التوالي.

وجاء تشكيل الجزائر كالآتي:

حراسة المرمى: رايس مبولحي

الدفاع: رامي بن سبعيني - جمال بن العمري - عيسى ماندي - يوسف عطال

الوسط: عدلان قديورة - إسماعيل بن ناصر - يوسف بلايلي - رياض محرز - سفيان فيجولي.

الهجوم: بغداد بونجاح

بينما تشكيل كوت ديفوار كالآتي:

حراسة المرمى: سلفي جبوهو

الدفاع: مامادو باجايوكو - إسماعيل تراوري - ويلفريد كانون - وونلو كوليبالي.

الوسط: ماكس جراديل - إبراهيم سنجاري - سيري دي - فرانك كيسي

الهجوم: ويلفريد زاها - جوناثان كودجيا.

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