محدّث مباشر مصر 2019 – نيجيريا (1) جنوب إفريقيا (0) الأووول للنسور

الأربعاء، 10 يوليه 2019 - 20:54

كتب : FilGoal

نيجيريا - الصورة من فيفا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا، ضمن مباريات ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية.

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ق. 26 جوووول أول لنيجيريا عن طريق صامويل شوكويزي. عرضية من أولا أينا يسددها شوكويزي لتصطدم بالدفاع وتصل له مرة أخرى ليسجل في المرمى.

بداية المباراة

مصر 2019 نيجيريا جنوب إفريقيا

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