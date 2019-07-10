يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا، ضمن مباريات ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية.

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ق. 26 جوووول أول لنيجيريا عن طريق صامويل شوكويزي. عرضية من أولا أينا يسددها شوكويزي لتصطدم بالدفاع وتصل له مرة أخرى ليسجل في المرمى.

بداية المباراة