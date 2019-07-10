محدّث مباشر مصر 2019 – نيجيريا (1) جنوب إفريقيا (0) الأووول للنسور
الأربعاء، 10 يوليه 2019 - 20:54
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا، ضمن مباريات ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية.
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ق. 26 جوووول أول لنيجيريا عن طريق صامويل شوكويزي. عرضية من أولا أينا يسددها شوكويزي لتصطدم بالدفاع وتصل له مرة أخرى ليسجل في المرمى.
بداية المباراة
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