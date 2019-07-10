إدريسا جاي: كنا نعرف إننا نستطيع الفوز على بنين.. هدفنا يقترب

الأربعاء، 10 يوليه 2019 - 20:12

كتب : FilGoal

إدريسا جانا جاي - السنغال - الصورة من حساب اللجنة المنظمة لأمم إفريقيا 2019

تحلى إدريسا جانا جاي لاعب منتخب السنغال بثقة كبيرة عند حديثه عن مواجهة بنين عقب الفوز عليهم في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2019.

إدريسا جاي

النادي : إيفرتون

السنغال

وسجل إدريسا هدفا قاد به السنغال لعبور بنين اليوم الأربعاء في ملعب الدفاع الجوي لينتظر ملاقاة الفائز من تونس ومدغشقر.

وقال إدريسا الذي توج بجائزة رجل المباراة لشبكة "بي إن سبورتس" عقب اللقاء: "المباراة لم تكن سهلة لكننا كنا نعرف إننا نستطيع الفوز في أي وقت".

أخبار متعلقة

زئير السنغال إيوبي: من المحزن خروج مصر.. والنني ساعدني كثيرا صورة – الكاف يعلن عن نظام التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.. ذكرى سيئة لمصر

وأضاف "لم أكن أعرف هل سوف نسجل في الوقت الأصلي أم سنحتاج للأشواط الإضافية لكنني كنت أثق في قدرتنا على الفوز".

وأتم لاعب إيفرتون حديثه "أهم شيء حاليا ترشحنا لنصف النهائي للمرة الأولى منذ عام 2006 والآن نحن نقترب من هدفنا شيئا فشيئا".

اقرأ أيضا

خبر في الجول - اتحاد جدة يرغب في استعارة طارق حامد.. ورد الزمالك

لهيطة ومصدر من اتحاد الكرة يكشفان لـ في الجول: متى تم تصوير إعلان الاعتذار وكيف تم اختيار نجومه

حوار في الجول – عمرو فهمي يتحدث عن رحلة إصلاح الكرة المصرية.. وفخر بشكوى الأهلي ورسالة لجمهور الزمالك

تقرير جزائري: شابي يفسد مفاوضات الزمالك لضم بونجاح

السنغال إدريسا جاي مصر 2019 بنين

نرشح لكم

أخر الأخبار

مدرب بنين: محبط للهزيمة أمام السنغال.. وسأستمر مع الفريق دقيقة | مصر 2019
مدرب بنين: فخور بفريقي 12 دقيقة | مصر 2019
مدرب السنغال: صبرنا ففزنا 26 دقيقة | مصر 2019
مباشر مصر 2019 – نيجيريا (0) جنوب إفريقيا (0) بداية المباراة 33 دقيقة | مصر 2019
أرقام في الجول - كيف حطم ماني صخرة بنين 44 دقيقة | مصر 2019
ماني: توقعنا قوة بنين.. ويجب أن نظهر بشكل جيد في المباريات المقبلة حتى لا نندم 57 دقيقة | مصر 2019

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أول تعليق من محمد صلاح بعد الخروج من كأس أمم إفريقيا 2 رسميا – الأهلي يتعاقد مع أليو ديانج لمدة 5 سنوات 3 الكشف عن – اعتراض شوبير وحازم إمام على عدم ضم لاعبين لقائمة المنتخب.. ورد أجيري 4 في الجول يكشف – سير المفاوضات بين الإسماعيلي والزمالك.. طلب الدراويش الأول وخطة الأبيض

قد ينال إعجابك