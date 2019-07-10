رسميا - حارس سيتي ينتقل إلى نوتنجام فورست

أفاد نادي مانشستر سيتي أن حارسه آرو موريتش سيقضي الموسم الجديد على سبيل الإعارة مع نوتنجام فورست.

حارس منتخب كوسوفو أمضى معظم الموسم الماضي كبديل لإيدرسون عقب إصابة كلاوديو برافو، وسيخرج الآن لاكتساب الخبرة اللازمة مع فريق دوري القسم الثاني.

وذكر النادي عبر موقعه أن آرو موريتش وقع على عقد جديد مع مانشستر سيتي لثلاث سنوات إضافية.

وبعد عودته من فترة إعارة مع فريق ناك بريدا الهولندي، خاض موريتش مباراته الأولى مع سيتي في كأس كاراباو، حيث فاز الفريق السماوي بثلاثية نظيفة على أوكسفورد يونايتد.

وفي المباراة الثانية حافظ على نظافة شباكه بعد الفوز بثنائية نظيفة على حساب فولام، لكن الأداء الذي قدمه أمام ليستر سيتي في ربع النهائي هو ما أظهر إمكانياته الحقيقية.

ومع وصول المباراة إلى ركلات الترجيح نجح الحارس صاحب الـ 20 عاما في التصدي لركلتين من جيمس ماديسون وكاجلار سويونكو ليفوز السيتيزنس بنتيجة (3-1).

وشارك موريتش في مباراتي نصف النهائي أمام بيرتون ألبيون وحافظ أيضا على نظافة شباكه، وهو ما يعني أنه قد استقبل هدفا وحيدا في أول 420 دقيقة في مسيرته الاحترافية.

العقد الجديد مع موريتش يمتد حتى عام 2024.

وقال موريتش: "تمديد عقدي الحالي مع مانشستر سيتي لثلاث سنوات جديدة أمر لا يصدق، إنه شرف بالنسبة لي".

وأضاف "لقد استمتعت حقا بموسم 2018-2019، كانت مشاركتي في كأس كاراباو تجربة رائعة".

وواصل "اللاعبون والجماهير جعلوني أشعر بالسعادة وأنني جزء من كل شيء، النادي أظهر إيمانه بي".

وأتم "أريد أن أكون في أفضل مستوى تحت قيادة بيب جوارديولا، وأنا أتعلم من أفضل الحراس إيدرسون وكلاوديو برافو".