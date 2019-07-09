خاص عبد الحفيظ لـ في الجول: تركيزنا قوي لتحقيق لقب الدوري.. وهذا ما حذرنا منه بالقيد الإفريقي

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 - 22:48

كتب : أحمد الخولي

سيد عبد الحفيظ - الأهلي - الداخلية

شدد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالجهاز الفني لفريق الأهلي لكرة القدم على تركيز الفريق بالكامل بقوة من أجل حصد لقب الدوري.

وتقيم بعثة الأهلي في مدينة إليكانتي بإسبانيا في معسكر حتى 18 يوليو الجاري استعدادا لخوض منافسات الدوري المصري.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "مستعدون بشكل جيد لمباريات الدوري".

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وأضاف مدير الكرة بالأهلي "كنا وضعنا برنامج زمني لمباراتي الدوري، لكن تركيزنا حاليا بقوة على مباراتي الدوري أيا كان موعدهما".

وشدد عبد الحفيظ "يكمل اللاعبون الدوليون معسكر الفريق في إسبانيا، إذ ينضم جيرالدو غدا الأربعاء ولاعبي مصر خلال يومين".

وعن رفض تعديل موعد القيدا لإفريقي إلى 5 أغسطس أوضح عبد الحفيظ "هذا ما سبق وحذرنا منه في البداية عن مشكلة القيد".

وتابع "تعديل مباريات الدوري ليكون هناك فترة 3 أيام بدلا من يوم واحد لقيد اللاعبين بالقائمة الإفريقية سيعطينا متسع من الوقت".

وأتم تصريحاته "الوقت ضيق جدا وهذا ما حذرنا منه".

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