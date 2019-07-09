خالد جلال يكشف للاعبين سلبيات وإيجابيات الوديات.. وتدريبات خاصة لرفع اللياقة

ألقى خالد جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك محاضرة على اللاعبين فى الفندق قبل المران لعرض فيديو لمباراة انورثوسيس فاماغوستا الودية.

وانتهى اللقاء الودي بين الزمالك وأنورثوسيس فاماغوستا بالتعادل الإيجابي 3-3، وشرح جلال السلبيات والإيجابيات للاعبين.

بينما قام أنطونيو مدرب الأحمال بالفريق بشرح معدلات جري اللاعبين والحالة البدنية لكل لاعب.

وخاض تدريبات إحماء للاعبين فى بداية المران اليوم، إذ ينتهج أسلوبا جديدا عن طريق الأساتيك المطاطية من أجل رفع اللياقة البدنية للاعبين.

ويواجه الزمالك فريق دوسكا وديا غدا في ثالث ودياته بمعسكر قبرص استعدادا لاستئناف الدوري الممتاز.

بينما قاد خالد جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك تقسمية للاعبين خلال التدريبات اليوم إلى مجموعتين الأولى قادها بنفسه والثانية مع عبد الحميد بسيوني المدرب العام وتامر عبد الحميد المدرب، حيث تصمنت جانبا تكتيكيا وكذلك المران على إرسال الكرات العرضية وكيفية استقبال المهاجمين لها مباشرة بالقدم أو الرأس أمام المرمى.

وقاد أيمن طاهر مدرب حراس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات مرونة ورشاقة لحراس الزمالك الثلاثة في التدريبات اليوم وهم: عماد السيد وعمر صلاح ومحمود عبد المنصف.

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