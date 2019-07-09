بي إس جي: يمكن لـ نيمار الرحيل لو وصل عرض مناسب.. وهذا سبب تغيبه الذي لم نقبله

انتقد ليوناردو المدير الرياضي لـ باريس سان جيرمان، لاعبه نيمار جونيور، بعد تأخر الأخير في الانضمام إلى معسكر النادي الباريسي استعدادا للموسم الجديد.

نيمار النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

وكان باريس سان جيرمان قد نشر بيانا رسميا كشف فيه عن تغيب نيمار، وأن الإدارة في صدد اتخاذ إجراءات ضده.

ليوناردو من جانبه تحدّث مطولا إلى صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، ورد على رغبة نيمار في الرحيل عن باريس سان جيرمان.

المدير الرياضي البرازيلي صرّح: "يمكن لـ نيمار الرحيل لو وصل عرض مناسب لجميع الأطراف، ولكن حتى اليوم لا نعرف إذا كان هناك نادٍ يريد انتدابه أو قيمة العرض حتى".

ووجه رسالة حادة لمواطنه: "باريس سان جيرمان يريد وضع ثقته في لاعبين راغبين في البقاء وبناء مشروع كبير، بينما لا نحتاج إلى لاعبين يشعرون أنهم يسدوننا خدمة باستمرارهم معنا".

وأردف: "لا أعرف أي نادٍ استطاع تحقيق النجاحات وفي صفوفه لاعب أقوى منه. السيطرة على كل شيء يجب أن تكون في قبضة النادي، بما في ذلك اللاعبين المهمين".

وذكر ليوناردو سبب تغيب نيمار، مشيرا إلى أن النادي لم يعطه الإذن بذلك: "لقد ألزم نفسه تجاه مؤسسته وراعيه، ولكن هذه التواريخ لم يوافَق عليها من النادي، فقد لعب مباراته الأخيرة معنا يوم 6 يونيو، والإجازة كانت ممتدة حتى 8 يوليو".

واعترف ليوناردو برغبة لاعبه في الرحيل: "رغبة اللاعب في الرحيل واضحة للجميع. ولكن في عالم كرة القدم، يمكنك أن تصرّح بشيء في يوم، واليوم التالي يتبدل كل شيء، هكذا تسير الأمور".

مضيفا: "تحدثت مع اللاعب والمحيطين به، والأمر الأكيد أنه يمتلك عقدا معنا يمتد لـ3 سنوات، وبما أننا لم نتقل أي عرض، فلا يمكن مناقشة أي شيء".

وعند سؤاله عن أسباب رغبة نيمار في الرحيل، أجاب: "رغبة لاعب في مغادرة ناديه هي أمر طبيعي في كرة القدم، لماذا يتم اعتبار ذلك انعدام شرف للنادي؟ أو أن النادي لم ينجح في إقناع اللاعب بالبقاء؟ أو أنه خطأ النادي".

وأكمل: "فيما يخص نيمار، فهو متأخر عن موعد الانضمام، هل سيكون النادي هو المسؤول عن ذلك أيضا؟ لا. إن تأخر لاعب، فهذا خطأه، وسنرى الإجراءات المتبعة في هذا الصدد".

وأتم: "ليس لدينا خطة في وجود نيمار أو في غيابه، كل ما يمكن قوله أنه يمتلك عقد مع باريس سان جيرمان وليس هناك عروض مقدمة له".

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