يواجه منتخب مالي نظيره منتخب كوت ديفوار على ملعب السويس في ثمن نهائي أمم إفريقيا 2019.

ويلعب الفائز في المواجهة مع الجزائر في ربع نهائي البطولة على ملعب السويس يوم 11 يوليو المقبل.

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق42: عرضية من دجينبو لكن ماريجا يسدد خارج المرمى

ق37: إصابة ويلفريد كانون بعد تدخل مع الجارس ديجي ديارا

ق34: ركلة حرة مباشرة يسددها بقوة موسى ماريجا لكن جوبوهو يتصدة للكرة بسهولة

ق29: تسديدة قوية من موسى دجينبو لكنها بعيدة عن مرمى كوت ديفوار

ق20: عبد الله ديابي يُسدد ركلة حرة مباشرة يتصدى لها جوبوهو وحولها إلى ركنية

ق19: تمريرة رائعة من ماريجا إلى هاماري تراوري الذي سدد خارج الشباك

ق18: ركنية لمالي يفشل جوبوهو في الإمساك بها لتصل لديابي لكنه يفشل في تحويل الكرة إلى المرمى

ق10: موسى ماريجا ولاسانا يهددان مرمى كوت ديفوار

ق6: محاولة هجومية من زاها لكن دفاع مالي يتدخل في اللحظات الأخيرة

ق4: تسديدة قوية من يوسف كونيه من ركلة حرة يتصدى لها سيلفان جوبوهو

بداية المباراة