مران الزمالك – تخصيص فقرة للضغط العالي.. والتدريب على 3 مجموعات

الأحد، 07 يوليه 2019 - 22:13

كتب : محرر في الجول

مران الزمالك في قبرص

لا تزال استعداد الزمالك لعودة المنافسة على الدوري من جديد مستمرة وذلك خلال معسكره الخارجي المقام بقبرص.

وأجرى الزمالك حصة تدريبية اليوم الأحد تحت إشراف خالد جلال المدير الفني للفريق الذي قام بتقسيم اللاعبين لثلاث مجموعات.

المجموعة الأولى كانت بقيادة عبد الحميد بسيوني المدرب العام للفريق والثانية بقيادة تامر عبد الحميد والثالثة بقيادة أمير عزمي مجاهد.

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وخلال المران تم التدريب على تنفيذ الضغط على خصم مع سرعة الارتداد للخلف أثناء التقدم للهجوم.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك 3 مباريات ودية خلال معسكر قبرص أيام 8 و10 و12 يوليو.

وكان الزمالك قد خسر أولى مبارياته الودية ضد إيل ليماسول بطل كأس قبرص بنتيجة 4-3 بعد تقدمه 3-1. (طالع التفاصيل)

ويحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 72 نقطة من 31 مباراة، بفارق نقطتين عن الأهلي متصدر الدوري برصيد 74 نقطة من 32 مباراة.

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