بيراميدز يعقد مؤتمرا صحفيا الاثنين لإعلان اسم المدير الفني الجديد

أعلن نادي بيراميدز عن عقده لمؤتمر صحفي غدا الاثنين للإعلان عن اسم المدير الفني الجديد للفريق.

وقال بيان النادي إن المؤتمر سيعقد في استاد 30 يونيو.

وفي وقت سابق، علم FilGoal.com أن سباستيان ديسابر في دائرة اهتمامات نادي بيراميدز بقوة من أجل تولي مسؤولية قيادة الفريق في الفترة المقبلة.

نادي بيراميدز مع مالكه الإماراتي الجديد سالم الشامسي بدأ سريعا رحلته للبحث عن مدربه الجديد وذلك بعد رحيل رامون دياز من تدريب الفريق بعد نهاية مشوار الدوري المصري – بالنسبة لـ بيراميدز -.

الاسم الأول في قائمة بيراميدز الآن هو ديسابر حسبما علم FilGoal.com.

وعلم FilGoal.com بوصول بيراميدز لاتفاق مبدئي بالفعل مع ديسابر من أجل تولي مسؤولية قيادة الفريق.

وأعلن الاتحاد الأوغندي لكرة القدم عن رحيل ديسابر بالتراضي بين الطرفين بعد نهاية مشوار الفريق في أمم إفريقيا.

وكان منتخب أوغندا قد صعد إلى ثمن النهائي بعد احتلال المركز الثاني خلف مصر في دور المجموعات، وودع الفريق البطولة بالخسارة من السنغال بهدف دون رد.

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