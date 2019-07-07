التشكيل - أندرياماتسينورو يقود مدغشقر.. وباكامبو لاستعادة أمجاد الكونغو الديمقراطية

الأحد، 07 يوليه 2019 - 16:43

كتب : عاطف شادي

كارولوس أندرياماتسينورو - مدغشقر - نيجيريا - الصورة من صحيفة ذا جارديان

واصل نيكولا ديبوي المدير الفني لمنتخب مدغشقر، الاعتماد على طريقة 4-3-3 في مواجهة الكونغو الديمقراطية.

مدغشقر تترقب الكونغو الديمقراطية في دور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية 2019، على استاد الإسكندرية.

ويقود الملغاشيين قائدهم فانيفا إيما أندرياتسيما، والجناح الخطير كارولوس أندريامتسينورو.

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فيما يعتمد فلوران إيبينجي مدرب الكونغو الديمقراطية على طريقة 4-4-2.

تشكيل مدغشقر:

حراسة المرمى: ملفين أدرين

الدفاع: رومان ميتانير – توماس فونتين – باسكال رازاكانانتيناينا – جيروم مومبري

الوسط: أنيست أبيل – إبراهيم أمادا – رايان رافيلوسون

الهجوم: كارولوس أندرياماتسينورو – فانيفا إيما أندرياتسيما – لالينا نومنجاناهاري

تشكيل الكونغو الديمقراطية:

حراسة المرمى: لي ماتامبي

الدفاع: إيساما مبيكو – شانسيل مبيمبا – مارسل تيسيران – نجوندا موزينجا

الوسط: يوسف مولومبو – ويلفريد موكي – تشادراك أكولو – جاك ماجوما

الهجوم: سيدريك باكامبو – بريت أسومبالونجا

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