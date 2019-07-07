التشكيل - أندرياماتسينورو يقود مدغشقر.. وباكامبو لاستعادة أمجاد الكونغو الديمقراطية

واصل نيكولا ديبوي المدير الفني لمنتخب مدغشقر، الاعتماد على طريقة 4-3-3 في مواجهة الكونغو الديمقراطية.

مدغشقر تترقب الكونغو الديمقراطية في دور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية 2019، على استاد الإسكندرية.

ويقود الملغاشيين قائدهم فانيفا إيما أندرياتسيما، والجناح الخطير كارولوس أندريامتسينورو.

فيما يعتمد فلوران إيبينجي مدرب الكونغو الديمقراطية على طريقة 4-4-2.

تشكيل مدغشقر:

حراسة المرمى: ملفين أدرين

الدفاع: رومان ميتانير – توماس فونتين – باسكال رازاكانانتيناينا – جيروم مومبري

الوسط: أنيست أبيل – إبراهيم أمادا – رايان رافيلوسون

الهجوم: كارولوس أندرياماتسينورو – فانيفا إيما أندرياتسيما – لالينا نومنجاناهاري

تشكيل الكونغو الديمقراطية:

حراسة المرمى: لي ماتامبي

الدفاع: إيساما مبيكو – شانسيل مبيمبا – مارسل تيسيران – نجوندا موزينجا

الوسط: يوسف مولومبو – ويلفريد موكي – تشادراك أكولو – جاك ماجوما

الهجوم: سيدريك باكامبو – بريت أسومبالونجا

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