محدّث انتهت - مصر (0) - (1) جنوب إفريقيا

السبت، 06 يوليه 2019 - 20:18

كتب : FilGoal

أحمد المحمدي - مصر - جنوب إفريقيا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة مصر أمام جنوب إفريقيا في دور الـ 16 من أمم إفريقيا 2019.

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المباراة تنطلق في التاسعة مساءً على استاد القاهرة، والفائز ينتظر مواجهة نيجيريا في ربع النهائي.

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انتهت

** 4 دقائق كوقت بدلا من ضائع

** ق85 هدف قاتل لـ جنوب إفريقيا عن طريق ثيمبينكوسي لورتش

** ق83 وليد سليمان بدلا من محمد النني.. التغيير الثالث لـ مصر أمام جنوب إفريقيا

** ق80 مصر (0) - (0) جنوب إفريقيا

** ق71 تسديدة جديدة خطيرة يتصدى لها الشناوي

** ق70 رأسية خطيرة من ثيولانى هالتشوايو تمر بجوار قائم الشناوي.. فرصة خطيرة لـ جنوب إفريقيا

** ق64 مشاركة عمرو وردة بدلا من عبد الله السعيد.. التغيير الثاني لـ مصر

** ق60 مصر (0) - (0) جنوب إفريقيا

** ق56 فرصة خطيرة جدا لمنتخب مصر عن طريق تريزيجيه بعد تمريرة رائعة من صلاح ولكن تسديدة تريزيجيه سهلة في يد حارس جنوب إفريقيا

** خروج مروان محسن ومشاركة أحمد علي.. التغيير الأول لـ مصر

** مصر (0) - (0) جنوب إفريقيا

** انطلاق الشوط الثاني

** نهاية الشوط الأول .. مصر (0) - (0) جنوب إفريقيا

** دقيقة واحدة على نهاية الشوط الأول

** ق39 الشناوي يواصل التألق ويحمي مرمى المنتخب من انفراد صريح لبيرسي تاو

** ق35 تسديدة صاروخية من موكوتجو ولكن تمر بجوار قائم الشناوي

** ق30 مصر (0) - (0) جنوب إفريقيا

** ق24 فرصة خطيرة لمنتخب مصر من مرتدة سريعة عن طريق صلاح وتريزيجيه ولكن تسديدة الأخير جاءت ضعيفة

** ق22 ركلة حرة خطيرة يسددها بيرسي تاو ويتألق أمامها الشناوي ببراعة ويحمي مرمى المنتخب

** ق14 تسديدة قوية من بيرسي تاو ولكن الشناوي يتألق ويحمي مرمى المنتخب

** ق10 مصر (0) - (0) جنوب إفريقيا

** ضغط مصر يبدأ على مرمى جنوب إفريقيا.

** ق3 فرصة أولى خطيرة للمنتخب عن طريق محمد صلاح ولكن شباك جنوب إفريقيا لم تهتز

** انطلاق المباراة

** بعد قليل انطلاق المباراة

مصر 2019 مصر جنوب إفريقيا

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