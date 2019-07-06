خاص مصر 2019 – تجول داخل غرفة ملابس الفراعنة قبل مواجهة جنوب إفريقيا

السبت، 06 يوليه 2019 - 12:31

كتب : FilGoal

غرفة ملابس مصر

تفصلنا ساعات قليلة عن مواجهة مصر مع جنوب إفريقيا. البداية الحقيقية لكأس الأمم الإفريقية الآن في ثمن نهائي البطولة.

الآن بإمكانك التجول داخل غرفة خلع ملابس منتخب مصر ومشاهدة أفلام وثائقية عن تتويج الفراعنة ببطولات كأس إفريقيا السابقة.

هذا بالإضافة للاستمتاع بأفضل أهداف نجم مصر وليفربول محمد صلاح واسترجاع أفضل أهداف الفراعنة في تاريخ البطولة.

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اضغط هنا للذهاب الآن إلى غرفة خلع ملابس منتخب مصر.

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