منتخب مصر يتدرب على ركلات الترجيح.. وتألق اعتيادي لمحمود علاء

شهد المران الأخير لمنتخب مصر قبل مواجهة جنوب إفريقيا، تدريبا خاصا على تنفيذ ركلات الجزاء.

مصر تخوض أولى مباريات أدوار خروج المغلوب، بمواجهة جنوب إفريقيا مساء غدا السبت على استاد القاهرة.

ليقرر خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة، تأدية لاعبيه لتدريبات ركلات الجزاء بعد عمليات الإحماء في المران الذي أجري على استاد الكلية الحربية.

وشهدت التدريبات الخاصة تألُق محمود علاء مدافع الزمالك في التسديد، وظهر أنه سيكون ضمن الخيارات الأولى للتنفيذ.

علاء (28 عاما) يعد أحد أفضل منفذي ركلات الجزاء في الكرة المصرية، إذ سجّل منها 10 أهداف للزمالك في الدوري المصري هذا الموسم، كما كان حاسما في تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية، إذ سجل في الوقت الأصلي للمباراة النهائية أمام نهضة بركان، كما سجّل ركلة ترجيحية يومها.

ركلات الجزاء الترجيحية كانت شاهدة على كبرى مفاجآت أمم إفريقيا 2019 حتى اللحظة، إذ أطاحت بنين بالمغرب بعد أن هزمتها 4-1 من علامة الجزاء عقب التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

تاريخيًا، لعبت مصر ركلات الجزاء الترجيحية في كأس الأمم الإفريقية 6 مرات.

في أول مناسبتين بنصف نهائي 1980 و1984 خسر المنتخب المصري أمام الجزائر ونيجيريا على التوالي، والثانية شهدت سلسلة عصيبة انتهت بفوز النسور في الأخيرة 8-7.

لكن الحظ لم يبارح المصريين من لحظتها، ففازوا في الـ4 ركلات الترجيحية التي اضطروا إلى خوضها لاحقا، منها مرتين كانت مفتاح اللقب في 1986 و2006 أمام الكاميرون ثم كوت ديفوار.

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