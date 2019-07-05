محدّث مباشر مصر 2019 - أوغندا (0) (1) السنغال.. نهاية الشوط الأول

الجمعة، 05 يوليه 2019 - 20:57

كتب : FilGoal

السنغال

يلتقي منتخب السنغال بنظيره الأوغندي في دور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية 2019 على استاد القاهرة.

الفائز يلتقي بـ بنين في ربع النهائي التي أقصت المغرب بركلات الجزاء الترجيحية في مفاجأة مدوية.

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نهاية الشوط الأول

ق.42 فاروق ميا ينفذ ركلة حرة لـ أوغندا يلمسها الحارس السنغالي جوميس، لكن الحكم يحتسبها ركلة مرمى

ق.30 أوكوي يطلق ضربة رأسية تمر مباشرة بجوار مرمى السنغال

ق.23 أوكوي يطلق تسديدة قوية لـ أوغندا، يتصدى لها ألفريد جوميس حارس مرمى السنغال

ق.15 ساديو ماني يسجل هدف السنغال الأول وينفرد بصدارة هدافي البطولة برصيد 3 أهداف

ق.6 بطاقة صفراء لـ دينيس أونيانجو حارس مرمى أوغندا بعد تدخُل على إسماعيلا سار خارج منطقة الجزاء

بداية المباراة

بداية المباراة بعد لحظات

السنغال أوغندا مصر 2019 كأس الأمم الإفريقية

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