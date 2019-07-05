الزمالك يخسر تقدمه 3-1 ويسقط أمام بطل كأس قبرص وديا

خسر فريق الزمالك برباعية مقابل ثلاثة وديا أمام فريق إيل ليماسوس بطل كأس قبرص في معسكر الفارس الأبيض في قبرص.

الشوط الأول انتهى بتقدم الزمالك بثلاثية مقابل هدف عن طريق أحمد مدبولي في الدقيقة الرابعة ومحمد إبراهيم في الدقيقة 39 وعمر السعيد في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني قلب بطل قبرص الطاولة على الزمالك ليسجل 3 مرات في الدقائق 12 و40 واللحظات الأخيرة من الشوط الثاني، لينتصر 4-3.

ودفع خالد جلال المدير الفني لـ الزمالك بتشكيل مكون من عمر صلاح في حراسة المرمى وبهاء مجدي ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام وحازم إمام في الدفاع.

في وسط الملعب، شارك محمود عبد العزيز ومحمد إبراهيم وأحمد مدبولي وأحمد سيد "زيزو" ويوسف أوباما، إلى جانب مشاركة عمر السعيد في الهجوم.

ودفع خالد جلال بـ حمدي النقاز ومحمد عنتر ويوسف أحمد حسن وإبراهيم حسن وأيمن حفني.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك 3 وديات أخرى خلال معسكره الحالي في قبرص.

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