يواجه المغرب نظيره المنتخب البنيني في أولى مباريات دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا.

المغرب تأهل لثمن النهائي بعد تصدره المجموعة الرابعة فيما وصلت بنين لهذا الدور بعد احتلالها المركز الثالث في المجموعة السادسة.

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إلى ركلات الترجيح

نهاية الشوط الإضافية الأول وبداية الشوط الثاني.

ق97: عبده أدينون يحصل على بطاقة حمراء ليكمل فريقه اللقاء بعشرة لاعبين.

بداية الشوط الإضافي الأول

ق94: أووووه زياش يهدر ركلة جزاء للمغرب في الوقت القاتل.

ق93: ركلة جزااااء للمغرب في الوقت القاتل.

ق76: جوووول التعادل، يوسف النصيري يتعادل للمغرب مستغلا خطأ الدفاع في التشتيت.

ق59: رأسية بوفال تمر أعلى مرمى بنين

ق58: حكيم زياش يهدر فرصة خطيرة من داخل منطقة الجزاء

ق57: خروج يونس بلهندة ونزول سُفيان بوفال

ق53: هدف أول لبنين عن طريق مويس أديليو

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق28: تسديدة قوية من حكيم زياش ولكن الحارس البنين يتصدى بصعوبة.

ق5: تهديد أول من المغرب لتسديدة من يوسف النصيري لكن حارس بنين يتصدى ويبعدها لركنية.

انطلاق اللقاء