الجهاز الفني للزمالك يطمئن على جنش بعد جراحة وتر أكيليس

حرص الجهاز الطبي للزمالك على الاتصال بحارس مرمى الفريق محمود عبد الرحيم "جنش" للاطئمنان على حالته الصحية بعد إجراء جراحة وتر أكيليس.

محمود جنش النادي : أبو قير للأسمدة مصر الزمالك

وتعرض جنش لإصابة بقطع في وتر أكيليس خلال معسكر منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا 2019.

وأجرى جنش جراحة وتر أكيليس بنجاح في ألمانيا.

وأجرى خالد جلال المدير الفني للزمالك اتصالا هاتفيا بالحارس في ألمانيا للاطئمنان عليه ومساندته.

ومن المنتظر أن يغيب جنش عن الملاعب قرابة الـ6 أشهر بسبب هذه الإصابة.

وخرج جنش من معسكر منتخب مصر لأمم إفريقيا بعد الإصابة ليكمل الفراعة البطولة بـ22 لاعبا.

وتألق جنش البالغ من العمر 32 عاما مع الزمالك في الموسم المنقضي وقاد الأبيض للفوز ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

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