محمد يوسف: استفدنا من ودية المتحدة

يرى محمد يوسف المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن الفريق استفاد من المباراة الودية أمام المتحدة.

وخاض الأهلي مباراة ودية أمس الأربعاء أمام فريق المتحدة على ملعب التتش بمقر النادي قبل السفر إلى معسكر إسبانيا.

وقال يوسف في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "حققنا العديد من الأهداف الفنية التي سعى إليها الجهاز الفني".

وأوضح "في مقدمة ذلك، تجربة جميع عناصر الفريق في أول مباراة ودية مع بداية فترة الإعداد للمرحلة المهمة المقبلة".

وأضاف يوسف "المباراة أمام المتحدة اتاحت الفرصة للجهاز الفني لمتابعة العناصر الشابة والتي تمثل إضافة كبيرة للفريق".

وعن سبب إقامة المباراة على أربعة أشواط قال يوسف: "حرصنا على ذلك من أجل منح الفرصة للجهاز الفني لرؤية جميع العناصر داخل الملعب".

وأتم تصريحاته "معسكر إسبانيا يتضمن عدة مباريات ودية متدرجة المستوى ويسعى الجهاز الفني من خلالها إلى تطبيق الفكر الخططي بشكل عملي والاطمئنان على جاهزية اللاعبين".

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