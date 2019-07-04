خاص عامر حسين لـ في الجول: 4 رؤوساء يحضرون مباريات بلادهم في الإسكندرية

الخميس، 04 يوليه 2019 - 11:09

كتب : هاني العوضي

كينيث أوميرو - نيجيريا - غينيا - الصورة من قناة channelstv

كشف عامر حسين رئيس مجموعة الاسكندرية ببطولة أمم إفريقيا عن حضور 4 رؤوساء جمهورية لمشاهدة مباريات منتخباتهم بثمن النهائي.

وتستضيف الاسكندرية مباراتي نيجيريا أمام الكاميرون في السادسة من مساء السبت، ومواجهة مدغشقر للكونغو الديمقراطية في السادسة من مساء الأحد.

وقال عامر حسين في تصريحات لـ FilGoal.com: "يحضر 4 رؤوساء للاسكندرية لمشاهدة مباريات فرقهم في ثمن النهائي".

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وأضاف "وصل أمس الأربعاء رئيس الكونغو الديمقراطية ورئيس الكاميرون، على أن يصل رئيسا مدغشقر ونيجيريا خلال ساعات".

وتابع عامر حسين "وصل فريقا الكونغو الديمقراطية والكاميرون أمس إلى الاسكندرية ولكن لم يتدربا بسبب الإرهاق ويكون أول تدريب لهما اليوم الخميس".

وأوضح عامر "يتدرب منتخب الكاميرون على ملعب جامعة الاسكندرية بينما الكونغو الديمقراطية بنادي الاتحاد السكندري فرع سموحة".

وبالنسبة لزيادة عدد الصحفيين قال عامر حسين: "من المتوقع زيادة أعدادهم في ثمن النهائي ولذلك خصصنا مكانا إضافيا للصحفيين".

وأتم تصريحاته "سيكون المكان الجديد جزء من مدرج الدرجة الأولى إذ أن مقصورة الصحفيين تتسع لـ 100 شخص فقط".

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