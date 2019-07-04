كشف عامر حسين رئيس مجموعة الاسكندرية ببطولة أمم إفريقيا عن حضور رئيسي جمهورية لمشاهدة مباريات منتخباتهم بثمن النهائي.

وتستضيف الاسكندرية مباراتي نيجيريا أمام الكاميرون في السادسة من مساء السبت، ومواجهة مدغشقر للكونغو الديمقراطية في السادسة من مساء الأحد.

وقال عامر حسين في تصريحات لـ FilGoal.com: "يحضر رئيسا جمهورية للاسكندرية لمشاهدة مباريات فرقهم في ثمن النهائي".

وأضاف "يصل في الساعات المقبلة رئيسا مدغشقر والكونغو الديمقراطية لحضور مباريات فرقهم".

وتابع عامر حسين "وصل فريقا الكونغو الديمقراطية والكاميرون أمس إلى الاسكندرية ولكن لم يتدربا بسبب الإرهاق ويكون أول تدريب لهما اليوم الخميس".

وأوضح عامر "يتدرب منتخب الكاميرون على ملعب جامعة الاسكندرية بينما الكونغو الديمقراطية بنادي الاتحاد السكندري فرع سموحة".

وبالنسبة لزيادة عدد الصحفيين قال عامر حسين: "من المتوقع زيادة أعدادهم في ثمن النهائي ولذلك خصصنا مكانا إضافيا للصحفيين".

وأتم تصريحاته "سيكون المكان الجديد جزء من مدرج الدرجة الأولى إذ أن مقصورة الصحفيين تتسع لـ 100 شخص فقط".

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