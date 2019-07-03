جمال بلماضي: أخشى من مفاجآت الفرق غير المرشحة.. ما قدمناه في الدور الأول ضغط علينا

الأربعاء، 03 يوليه 2019 - 19:23

كتب : عاطف شادي

الجزائر - تنزانيا - كأس أمم إفريقيا 2019

قال جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر إن أكثر ما يخشاه في الدور الثاني من كأس أمم إفريقيا 2019 هو مفاجآت الفرق الصغيرة غير المرشحة لأي شيء.

وتحدث بلماضي اليوم للصحفيين في مران الجزائر استعدادا للقاء غينيا في دور الـ16 قائلا: "منتخب غينيا لديه طموح كبير وكل لاعبيه سيحاولون تقديم أفضل ما لديهم للفوز".

وأضاف "الفرق الصغيرة دائما ما تحمل مفاجأة وهو ما أخشاه".

وأردف "الأداء والنتائج التي حققناها في الدور الأول يضعانا تحت ضغط كبير خاصة أن الجميع ينظر لنا بحذر ويرشحنا للفوز لذا يجب على اللاعبين الاستمرار في تقديم ذات المستوى الذي ظهروا به في الدور الأول".

وأتم بلماضي "أغلقنا ملف الدور الأول بكل ما فيه والآن نركز على مواجهة غينيا".

ويلتقي منتخب الجزائر مع غينيا يوم الأحد المقبل في ملعب الدفاع الجوي في تمام التاسعة مساء.

اقرأ أيضا

تجول في خريطة إفريقيا

مصطفى فتحي يشارك في مران الزمالك

نيكولاس ديبوي.. الرجل الذي لم يفقد ظله

أكثر لاعبين حصدوا نقاطا في فانتازي في الجول - الجولة الثالثة

أي من هؤلاء مثل مصر في كأس أمم إفريقيا 2004؟

رسميا - رباعي مصري يزين تشكيل مرحلة المجموعات لأمم إفريقيا

الجزائر بلماضي مصر 2019 غينيا

نرشح لكم

أخر الأخبار

تحديد موعد عودة نابي كيتا للمشاركة في التدريبات 24 دقيقة | مصر 2019
طبيب المنتخب: جنش أجرى عملية أكيلس بنجاح 26 دقيقة | مصر 2019
جمال بلماضي: أخشى من مفاجآت الفرق غير المرشحة.. ما قدمناه في الدور الأول ضغط علينا 30 دقيقة | مصر 2019
فيديو في الجول – أحمد حسن يختبر معلوماته الكروية عن منتخب مصر 45 دقيقة | مصر 2019
مصدر بـ المصري لـ في الجول: بيراميدز عرض 33 مليونا لضم إسلام عيسى.. واقتراح صفقة تبادلية 50 دقيقة | الدوري المصري
توقع مباراة مصر وجنوب إفريقيا واربح موبايل سامسونج A70 54 دقيقة | مصر 2019

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مصدر مقرب من كهربا يكشف لـ في الجول حقيقة توقيع اللاعب لـ الأهلي 2 في الجول يكشف كواليس استبعاد عمرو وردة من معسكر مصر.. ورد اللاعب 3 واقعة مثيرة في أمم إفريقيا بسبب "مصفف شعر".. استبعاد مهاجم مالي بعد "فعل فاضح" ضد قائده 4 استبعاد عمرو وردة من معسكر منتخب مصر

قد ينال إعجابك