جمال بلماضي: أخشى من مفاجآت الفرق غير المرشحة.. ما قدمناه في الدور الأول ضغط علينا

قال جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر إن أكثر ما يخشاه في الدور الثاني من كأس أمم إفريقيا 2019 هو مفاجآت الفرق الصغيرة غير المرشحة لأي شيء.

وتحدث بلماضي اليوم للصحفيين في مران الجزائر استعدادا للقاء غينيا في دور الـ16 قائلا: "منتخب غينيا لديه طموح كبير وكل لاعبيه سيحاولون تقديم أفضل ما لديهم للفوز".

وأضاف "الفرق الصغيرة دائما ما تحمل مفاجأة وهو ما أخشاه".

وأردف "الأداء والنتائج التي حققناها في الدور الأول يضعانا تحت ضغط كبير خاصة أن الجميع ينظر لنا بحذر ويرشحنا للفوز لذا يجب على اللاعبين الاستمرار في تقديم ذات المستوى الذي ظهروا به في الدور الأول".

وأتم بلماضي "أغلقنا ملف الدور الأول بكل ما فيه والآن نركز على مواجهة غينيا".

ويلتقي منتخب الجزائر مع غينيا يوم الأحد المقبل في ملعب الدفاع الجوي في تمام التاسعة مساء.

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