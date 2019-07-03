24 دولة لأول مرة يشاركون في بطولة واحدة لكأس أمم إفريقيا 2019 والآن تم تصفيتهم إلى 16 فريقا.

لكن معرفة كل شيء عن تلك المنتخبات المشاركة في البطولة هو أفضل شيء خاصة وأن الفرق الإفريقية أصبحت أقوى من ذي قبل.

لذا تستطيع الآن التجول رفقة FilGoal.com في خريطة القارة الإفريقية والذهاب إلى أي دولة تريدها.

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