تقرير: عرض جديد من يونايتد لدي خيا

قالت صحيفة تايمز الإنجليزية إن نادي مانشستر يونايتد قدم عرضا جديدا لتمديد عقد حارس مرماه ديفيد دي خيا يحصل الأخير بمقتضاه على أجر أسبوعي قدره 350 ألف جنيه إسترليني.

ولا يزال فريق الشياطين الحمر يحاول إقناع اللاعب الإسباني البالغ عمره 28 عاما بالبقاء في صفوف النادي.

ويمتد العقد الحالي لحارس إسبانيا إلى 2020 ويحصل على راتب أسبوعي قدره 200 ألف جنيه إسترليني.

والعرض المقدم من يونايتد مدته 5 سنوات.

وقالت تقارير في وقت سابق إن الحارس الأسبق لنادي أتليتكو مدريد الإسباني يرفض الاستمرار مع مانشستر يونايتد ولا يوافق على تجديد عقده.

ويرتدي دي خيا قميص يونايتد منذ 2011 حين انتقل للفريق من أتليتكو مقابل 19 مليون جنيه إسترليني.

وقدم دي خيا أداء رائعا في الدوري الإنجليزي الممتاز جعله من أفضل حراس المرمى على مستوى العالم.

وشارك دي خيا في 275 مباراة مع فريق الشياطين الحمر وتوج بسبعة ألقاب مع النادي منها بطولة الدوري في موسم 2012-2013.