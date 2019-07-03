محدّث انتهت كوبا أمريكا - البرازيل (2)-(0) الأرجنتين.. السامبا إلى النهائي
الأربعاء، 03 يوليه 2019 - 01:52
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة البرازيل والأرجنتين في نصف نهائي كوبا أمريكا 2019.
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نهاية المباراة بفوز البرازيل 2-صفر
ق 90: نزول ديبالا في تغيير أخير للأرجنتين
ق 70: جوووووووول فيرمينو يضيف الهدف الثاني
ق 63: خروج ماركينيوس ونزول ميراندا
ق 59: التغيير الأول للأرجنتين بنزول دي ماريا بدلا من أكونيا
ق 57: تسديدة صاروخية من ميسي يردها قائم البرازيل
التغيير الأول للبرازيل بنزول ويليان بدلا من إيفرتون
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم البرازيل بهدف دون رد
ق 40: إنذار أيضا لداني ألفيش بسبب الاعتراض على الحكم
ق 40: أكونيا لاعب الأرجنتين يحصل على بطاقة صفراء بعد تدخل قوي مع داني ألفيش
ق 30: ضغط قوي من الأرجنتين في محاولة لتسجيل التعادل
ق 19: جووووووووول خيسوس يسجل الأول بعد عرضية أرضية رائعة من فيرمينو
ق 9: تاليافيجو مدافع الأرجنتين يحصل على بطاقة صفراء بسبب تدخل قوي على خيسوس
انطلاق المباراة