محدّث انتهت كوبا أمريكا - البرازيل (2)-(0) الأرجنتين.. السامبا إلى النهائي

الأربعاء، 03 يوليه 2019 - 01:52

كتب : FilGoal

البرازيل - الأرجنتين

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة البرازيل والأرجنتين في نصف نهائي كوبا أمريكا 2019.

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نهاية المباراة بفوز البرازيل 2-صفر

ق 90: نزول ديبالا في تغيير أخير للأرجنتين

ق 70: جوووووووول فيرمينو يضيف الهدف الثاني

ق 63: خروج ماركينيوس ونزول ميراندا

ق 59: التغيير الأول للأرجنتين بنزول دي ماريا بدلا من أكونيا

ق 57: تسديدة صاروخية من ميسي يردها قائم البرازيل

التغيير الأول للبرازيل بنزول ويليان بدلا من إيفرتون

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم البرازيل بهدف دون رد

ق 40: إنذار أيضا لداني ألفيش بسبب الاعتراض على الحكم

ق 40: أكونيا لاعب الأرجنتين يحصل على بطاقة صفراء بعد تدخل قوي مع داني ألفيش

ق 30: ضغط قوي من الأرجنتين في محاولة لتسجيل التعادل

ق 19: جووووووووول خيسوس يسجل الأول بعد عرضية أرضية رائعة من فيرمينو

ق 9: تاليافيجو مدافع الأرجنتين يحصل على بطاقة صفراء بسبب تدخل قوي على خيسوس

انطلاق المباراة

البرازيل الأرجنتين كوبا أمريكا

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