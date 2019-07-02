قال محمد مقروف المتحدث الرسمي باسم الاتحاد المغربي أن حكم الفيديو سيظهر في مباريات الموسم الجديد وذلك في تصريحات لـ FilGoal.com.

وأوضح مقروف أن الاتحاد المغربي تعاقد مع شركة "ميديا برو" الإسبانية لتطبيق تقنية الفيديو في الدوري المغربي وبطولة الكأس.

وأكد لـ FilGoal.com أن مدة التعاقد ستكون لـ4 مواسم.

تقنية حكم الفيديو المساعد يلجأ إليها حكم الساحة لمراجعة قراراته في حالات التسلل وضربات الجزاء وفي إشهار البطاقات المُلونة.

وتُطبق تقنية حكم الفيديو في السعودية ونهائي دوري أبطال إفريقيا، وستكون حاضرة في كأس أمم إفريقيا منذ بداية الدور ربع النهائي.

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