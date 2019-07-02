خاص الاتحاد المغربي لـ في الجول: حكم الفيديو سيطبق في الموسم المحلي الجديد

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 - 21:31

كتب : محمد يسري

تقنية الفيديو VAR

قال محمد مقروف المتحدث الرسمي باسم الاتحاد المغربي أن حكم الفيديو سيظهر في مباريات الموسم الجديد وذلك في تصريحات لـ FilGoal.com.

وأوضح مقروف أن الاتحاد المغربي تعاقد مع شركة "ميديا برو" الإسبانية لتطبيق تقنية الفيديو في الدوري المغربي وبطولة الكأس.

وأكد لـ FilGoal.com أن مدة التعاقد ستكون لـ4 مواسم.

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تقنية حكم الفيديو المساعد يلجأ إليها حكم الساحة لمراجعة قراراته في حالات التسلل وضربات الجزاء وفي إشهار البطاقات المُلونة.

وتُطبق تقنية حكم الفيديو في السعودية ونهائي دوري أبطال إفريقيا، وستكون حاضرة في كأس أمم إفريقيا منذ بداية الدور ربع النهائي.

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