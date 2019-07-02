سيدورف: أشعر بالفخر للتأهل لثمن النهائي.. وحان وقت الاستعداد لنيجيريا

عبر كلارنس سيدورف المدير الفني لمنتخب الكاميرون عن شعوره بالفخرلتأهله الأسود إلى دور الـ16 لكأس أمم إفريقيا.

ونجحت الكاميرن في التأهل لثمن النهائي بعدما حصدت المركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد 5 نقاط بعد فوز على غينيا بيساو وتعادل مع غانا وبنين.

وقال سيدورف عقب التعادل سلبيا مع بنين في الجولة الثالثة لدور المجموعات: "أشعر بالفخر لتأهلنا لدور الـ16، خوضنا المباراة بقوة كفريق وكنا الأفضل في الـ45 دقيقة الأول رغم ضغط بنين المستمر".

وأضاف "كان علينا أن ننهي الهجمات بشكل أفضل، الأمر كان صعبا رغم أننا قمنا بالدفع بلاعبين للتسجيل".

وتابع "بنين لعبت بكثافة دفاعية ولم تهدد مرمانا خلال المباراة".

وأكمل "كان من المهم الحفاظ على نظافة شباكنا وهذا دليل على عدم قدرة الخصوم على التسجيل، فقط علينا أن نسجل أكثر".

واستمر "استمتع بأجواء البطولة والبقاء هنا، فأنا أحظى بوقت رائع".

وعن مواجهة نيجيريا في دور الـ16، قال: "سنقوم بالاستعداد جيدا للمباراة، لدي ثقة في لاعبي منتخبي في أن يحرزوا الأهداف في المواجهات المقبلة".

وتواجه الكاميرون نظيرتها نيجيريا في دور الـ16 على ستاد إسكندرية يوم السبت المقبل.

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