أبياه: لا الفت للانتقادات.. أشكر لاعبي غانا وحان وقت المنافسة على اللقب

أشاد كواسي أبياه المدير الفني لمنتخب غانا بأداء لاعبيه والتأهل لثمن النهائي كمتصدر المجموعة موضحا أنه لم يلتفت للانتقادات التي طالت الفريق في بداية مشوارهم بأمم إفريقيا.

وتغلب منتخب غانا على غينيا بيساو بهدفين دون مقابل في ختام دور المجموعات.

وقال ابياه في المؤتمر الصحفي: "سعيد بفوز فريقي وأشكر اللاعبين على الجهد الكبير خلال المباراة وتتويج المجهود بانتصار غالي".

وتابع "موازين القوى في إفريقيا تغيرت ولم يعد هناك فرق صغيرة وأخرى كبيرة، فجميع المباريات صعبة".

وشدد أبياه " نتعرض لانتقاد في حالة الفوز والتعادل والهزيمة وحتى بعد تصدر المجموعة، لا التفت للانتقادات حتى لا يتأثر فريقي".

وأوضح "في بعض الأحيان لا نظهر بشكل جيد ودائما ما نبحث عن الأفضل لتحقيق الفوز، الأهم هو الوصول للمرمى وتسجيل الأهداف".

وأتم المدير الفني لغانا تصريحاته "حان الوقت للمنافسة على اللقب، جميع اللاعبين جاهزين لخوض المباراة ضد أي منافس".

وينتظر منتخب غانا ثاني المجموعة الخامسة التي تضم مالي وتونس وموريتانيا وأنجولا.

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