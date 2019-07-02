يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا 2019 في المجموعة الخامسة.

تونس وموريتانيا

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نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

التعادل مستمر حتى الآن.

انطلاق المباراة.

أنجولا ومالي

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نهاية الشوط الأول بتقدم مالي بهدف دون رد.

تلك النتيجة إن استمرت ستضع جنوب إفريقيا في مواجهة مصر في دور الـ16.

ق36: جووووووووول منتخب مالي يسجل الهدف الأول عن طريق أمادو حيدارا.

التعادل مستمر حتى الآن.

انطلاق المباراة.