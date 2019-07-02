محدّث مباشر 2019 – تونس (0) - (0) موريتانيا.. وأنجولا (0) - (1) مالي.. جنوب إفريقيا ضد مصر حتى الآن

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 - 20:44

كتب : FilGoal

منتخب مالي يحتفل بهدفه ضد أنجولا - الصورة من الكاف

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا 2019 في المجموعة الخامسة.

تونس وموريتانيا

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نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

التعادل مستمر حتى الآن.

انطلاق المباراة.

أنجولا ومالي

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نهاية الشوط الأول بتقدم مالي بهدف دون رد.

تلك النتيجة إن استمرت ستضع جنوب إفريقيا في مواجهة مصر في دور الـ16.

ق36: جووووووووول منتخب مالي يسجل الهدف الأول عن طريق أمادو حيدارا.

التعادل مستمر حتى الآن.

انطلاق المباراة.

تونس مالي أنجولا موريتانيا مصر 2019

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