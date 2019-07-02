انتهت 2019 – تونس (0) - (0) موريتانيا.. وأنجولا (0) - (1) مالي

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 - 20:44

كتب : FilGoal

منتخب مالي يحتفل بهدفه ضد أنجولا - الصورة من الكاف

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا 2019 في المجموعة الخامسة.

تونس وموريتانيا

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نهاية المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف وتأهل منتخب تونس رسميا لدور الـ16 وخروج موريتانيا من البطولة.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

التعادل مستمر حتى الآن.

انطلاق المباراة.

أنجولا ومالي

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نهاية المباراة بفوز مالي بهدف دون رد وأنجولا تودع أمم إفريقيا رسميا.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم مالي بهدف دون رد.

تلك النتيجة إن استمرت ستضع جنوب إفريقيا في مواجهة مصر في دور الـ16.

ق36: جووووووووول منتخب مالي يسجل الهدف الأول عن طريق أمادو حيدارا.

التعادل مستمر حتى الآن.

انطلاق المباراة.

تونس مالي أنجولا موريتانيا مصر 2019

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