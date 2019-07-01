التشكيل - هجوم ثابت وأسماء دفاعية جديدة للمغرب أمام جنوب إفريقيا

أعلن منتخب المغرب التشكيلة الخاصة بمواجهة يوم الإثنين في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس إفريقيا 2019 ضد جنوب إفريقيا.

وأجرى ايرفي رينارد مدرب أسود الأطلس عدة تغييرات على التشكيلة التي فاز بها في الجولة الأولى على ناميبيا بهدف في الجولة الثانية على كوت ديفوار.

وتشكيل المغرب جاء كالتالي:

الحارس: منير المحمدي

الدفاع: أشرف حكيمي - مروان دا كوستا - رومان سايس - نصير مزراوي

الوسط: مبارك بوصوفة - كريم الأحمدي - يونس بلهندة

الهجوم: نور الدين أمرابط - يوسف النصيري - حكيم زياش

يتصدر منتخب المغرب برصيد 6 نقاط.

بينما يقع منتخب جنوب إفريقيا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط خلف منتخب كوت ديفوار بسبب المواجهات المباشرة.

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